Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и протестирована. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом страны Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая», передает газета «Жэньминь жибао».

«На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как она будет создана и подвергнута клиническим испытаниям, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — сказал Ван Чжиган.

По его словам, ученые в КНР разрабатывает как минимум пять вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям. Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

«Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — отметил он.