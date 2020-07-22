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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Первая отечественная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 может быть официально зарегистрирована уже в первую декаду августа, отметил глава Минздрава
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена. Но всегда чем больше людей вовлекается — мы большее получаем количество данных, <...> поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям», — заявил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

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Он сообщил, что Минздрав сейчас готовится к массовому выпуску вакцины, регистрационное удостоверение она может получить уже в первой декаде августа.

Ведомство собирается допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину, уточнил министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Мурашко также сообщил, что в Московском регионе почти четверть жителей уже имеют антитела к коронавирусу: «По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23–24%, но по тем регионам, которые находятся на пике [распространения инфекции] <...>, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше».

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Глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы, заявил, что в России разрабатываются четыре вакцины. «Четыре вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии, это Центр Гамалеи и Минобороны. И еще две готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и Центр вакцин и сывороток», — пояснил премьер.

«Я очень надеюсь, что осенью мы получим свою, российскую, надежную вакцину от коронавируса», — отметил он.

Мишустин заявил о надежде на получение вакцины от COVID-19 к осени
Общество
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса. «Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заключил он. Но в Минздраве уточнили, что клинические испытания этого препарата еще продолжаются и вышли на завершение второй стадии.

«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», — ответил на запрос РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Решение о государственной регистрации будет принято после окончания всесторонних испытаний, уточнил он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Мурашко, вакцина, Минздрав
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