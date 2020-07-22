Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Первая отечественная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 может быть официально зарегистрирована уже в первую декаду августа, отметил глава Минздрава

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Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена. Но всегда чем больше людей вовлекается — мы большее получаем количество данных, <...> поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям», — заявил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что Минздрав сейчас готовится к массовому выпуску вакцины, регистрационное удостоверение она может получить уже в первой декаде августа.

Ведомство собирается допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину, уточнил министр.