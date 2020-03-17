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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Китая одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса

Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / Global Look

Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает Национальное телевидение Китая.

Как говорится в сообщении, вчера в 20:18 по местному времени (15:18 мск) научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэйем из Академии военно-медицинских исследований получила одобрение на начало клинических испытаний разработанной ими рекомбинантной вакцины.

Группа ученых прибыла в китайский Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 26 января. Они объединились вместе с местными фармпроизводителями и медиками и смогли получить положительные оценки безопасности, эффективности и качества вакцины.

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В Китае эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 пошла на спад. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за предыдущие сутки в стране выявили 29 новых случаев заражения, в то время как за пределами КНР обнаружены 13 874 новых заболевших.

В Китае зафиксированы 14 новых смертей от вызванных коронавирусом осложнений. По всему миру умерли 848 человек.

По мнению специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, пандемия коронавируса может пойти на спад к июню 2020 года.

Теги: коронавирус, вакцина, Китай, испытания
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