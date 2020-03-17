Власти Китая одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса

Фото: Liu Kun / Keystone Press Agency / Global Look

Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает Национальное телевидение Китая.

Как говорится в сообщении, вчера в 20:18 по местному времени (15:18 мск) научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэйем из Академии военно-медицинских исследований получила одобрение на начало клинических испытаний разработанной ими рекомбинантной вакцины.

Группа ученых прибыла в китайский Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 26 января. Они объединились вместе с местными фармпроизводителями и медиками и смогли получить положительные оценки безопасности, эффективности и качества вакцины.

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 пошла на спад. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за предыдущие сутки в стране выявили 29 новых случаев заражения, в то время как за пределами КНР обнаружены 13 874 новых заболевших.