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В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников. Предварительный отчет об исследованиях опубликован в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В испытаниях принимали участие 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Им сделали две инъекции вакцины mRNA-1273 с интервалом в 28 дней в разных дозировках — 25, 100 и 250 микрограммов.

В результате у всех добровольцев появились антитела к коронавирусу. При повторной вакцинации их число многократно выросло, причем самый сильный иммунный ответ наблюдался у группы, которой вводили наименьшую дозировку.

СМИ сообщили о начале выпуска вакцины от COVID-19 в США к концу лета
Общество
Фото: Cliff Hawkins / Getty Images

Примерно у половины испытателей после инъекций появились побочные эффекты: головная боль, усталость, озноб, мышечная боль. Они участились после введения второй части вакцины. Несмотря на это разработчики препарата не выявили критических причин для остановки дальнейших исследований.

Ранее в июне ученые из компании Moderna провели испытания своей вакцины на животных, которые показали, что препарат не приводит к более тяжелому течению COVID-19.

14 июля Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа сообщал, что фармацевтические компании США начнут массовый выпуск вакцины от коронавируса через четыре-шесть недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, США, вакцина
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