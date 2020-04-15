Первый испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19, в интервью The Telegraph рассказала о перенесенных ощущениях.

По словам 44-летней пациентки, которая сейчас находится в изоляции в Сиэтле, штат Вашингтон, ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура длилась всего несколько секунд.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке», — рассказала она. По словам Халлер, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа.

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