Запрет полетов в аэропорты на юге России продлили до 30 июня
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня, сообщил РБК представитель Росавиации.
Запрет полетов действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация ввела ограничения 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов и за время военных действий неоднократно продлевало запрет. Последний раз — до 24 июня.
После запрета на полеты РЖД ввела дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах. Министерство транспорта создало на базе аэропорта Сочи временный хаб.
Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе сообщало, что туристы начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления, несмотря на обещание компенсировать остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.
Накануне глава Министерства транспорта Виталий Савельев сказал, что ведомство обсуждает вопрос о возможности возобновления полетов в Крым с Министерством обороны. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал он.
Правительство выделило закрытым аэропортам 3 млрд руб. на компенсацию операционных расходов. Пассажирские авиакомпании получили 100 млрд руб. для частичной компенсации расходов на организацию внутренних рейсов и почти 3 млрд руб. — на грузовые перевозки. Еще 17 млрд руб. кабинет министров планировал выделить из Фонда национального благосостояния на выкуп облигаций авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».