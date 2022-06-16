Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня

Росавиация в 19-й раз продлила запрет полетов, введенный после начала военных действий на Украине. Последний действовал до 18 июня

Фото: Lex Rayton / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы Росавиация ранее предлагала использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ввела ограничения для гражданских самолетов 24 февраля из-за военной операции на Украине и затем продлевала их. Последний запрет действовал до 18 июня.

Кроме того, страны Европы, США, Канада, Австралия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры.

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