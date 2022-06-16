Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Свидетель по делу Сафронова объяснил доходы журналиста Общество, 09:53
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 09:48
«Москва все съест»: почему ваш товар крупная сеть не поставит на полку Pro, 09:48
Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев Политика, 09:46
НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли летом в Россию Спорт, 09:39
Силуанов призвал принять в России доктрину технологической безопасности Политика, 09:37
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня Политика, 09:31
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 09:24
«Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник Pro, 09:20
Песков посоветовал не задавать вопросов о риске ядерной войны Политика, 09:16
В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство России детям Политика, 09:16
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Pro, 09:01
ВТБ предложил продлить льготную ипотеку и снизить ставки Недвижимость, 09:01
ВТБ заявил о запуске ипотеки под 3% для многодетных семей Недвижимость, 09:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня

Росавиация в 19-й раз продлила запрет полетов, введенный после начала военных действий на Украине. Последний действовал до 18 июня
Фото: Lex Rayton / Global Look Press
Фото: Lex Rayton / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы Росавиация ранее предлагала использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза
Бизнес
Международный аэропорт Шереметьево

Росавиация ввела ограничения для гражданских самолетов 24 февраля из-за военной операции на Украине и затем продлевала их. Последний запрет действовал до 18 июня.

Кроме того, страны Европы, США, Канада, Австралия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры.



Из-за запрета на полеты РЖД ввела дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Почему не стоит бросать курить с помощью вейпов: 4 причины
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции

Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе обещало компенсировать временную остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако туристы все же начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления.

В конце апреля президент Владимир Путин распорядился выделить субсидии аэропортам, куда ограничены полеты, для компенсации расходов из-за ограничений. Также он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны с апреля по октябрь текущего года.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Росавиация Запрет полетов юг России Аэропорты

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня
Общество
Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год
Общество
Из Росавиации уволился начальник управления летной эксплуатации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter