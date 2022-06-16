Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 24 июня
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.
Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В качестве альтернативы Росавиация ранее предлагала использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация ввела ограничения для гражданских самолетов 24 февраля из-за военной операции на Украине и затем продлевала их. Последний запрет действовал до 18 июня.
Кроме того, страны Европы, США, Канада, Австралия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры.
Из-за запрета на полеты РЖД ввела дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах.
Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе обещало компенсировать временную остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако туристы все же начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления.
В конце апреля президент Владимир Путин распорядился выделить субсидии аэропортам, куда ограничены полеты, для компенсации расходов из-за ограничений. Также он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны с апреля по октябрь текущего года.