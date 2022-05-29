Кабмин утвердил правила субсидирования авиакомпаний, перевозящих грузы
Правительство утвердило правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, документ опубликован на портале правовой информации. Ранее такие субсидии не выделялись.
Отбор и проверку заявок на получение субсидий будет проводить Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ). На то, чтобы определить, заключать ли с компанией, подавшей заявку, соглашение или нет, у ФАВТ будет семь дней.
При расчете суммарного размера субсидий будет учитываться прогнозное значение грузооборота авиакомпаний в апреле-октябре 2022 года в тонно-километрах. При расчете размера ежемесячной субсидии для конкретного перевозчика будет учитываться выполненный грузооборот за отчетный период. Субсидия будет перечисляться компаниям ежемесячно по результатам каждого месяца с 1 апреля по 31 октября, либо разово за несколько месяцев.
На прошлой неделе правительство сообщало, что выделило на поддержку авиакомпаний, перевозящих грузы, 2,9 млрд руб. «У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте и главное — высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять», — пояснял решение премьер-министр Михаил Мишустин. Он также добавлял, что меры поддержки помогут переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков.
«Правила распределения субсидий по грузовым авиаперевозкам в стадии согласования» — говорил источник РБК в авиавластях в четверг, 26 мая.
Как подсчитал РБК, совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний в 2021 году оказалась рекордной за последние четыре года и составила 233 млрд руб. По сравнению с 2020 годом она выросла на 31%.
Однако в 2022 году эти авиакомпании ожидает спад из-за снижения объема грузоперевозок на фоне введения санкций и запрета полетов, прогнозируют эксперты. Директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Диваков предположил, что общее сокращение грузоперевозок во втором-четвертом кварталах текущего года может составить 30-40%. Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова спрогнозировала снижение грузопотока примерно на 50-60%.