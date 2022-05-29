Кабмин утвердил правила субсидирования авиакомпаний, перевозящих грузы

Ранее субсидирование грузовых авиаперевозок не проводилось. В целом на реализацию этой меры поддержки правительство выделит почти 3 млрд руб.

Правительство утвердило правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, документ опубликован на портале правовой информации. Ранее такие субсидии не выделялись.

Отбор и проверку заявок на получение субсидий будет проводить Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ). На то, чтобы определить, заключать ли с компанией, подавшей заявку, соглашение или нет, у ФАВТ будет семь дней.

При расчете суммарного размера субсидий будет учитываться прогнозное значение грузооборота авиакомпаний в апреле-октябре 2022 года в тонно-километрах. При расчете размера ежемесячной субсидии для конкретного перевозчика будет учитываться выполненный грузооборот за отчетный период. Субсидия будет перечисляться компаниям ежемесячно по результатам каждого месяца с 1 апреля по 31 октября, либо разово за несколько месяцев.

На прошлой неделе правительство сообщало, что выделило на поддержку авиакомпаний, перевозящих грузы, 2,9 млрд руб. «У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте и главное — высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять», — пояснял решение премьер-министр Михаил Мишустин. Он также добавлял, что меры поддержки помогут переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков.

«Правила распределения субсидий по грузовым авиаперевозкам в стадии согласования» — говорил источник РБК в авиавластях в четверг, 26 мая.

Как подсчитал РБК, совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний в 2021 году оказалась рекордной за последние четыре года и составила 233 млрд руб. По сравнению с 2020 годом она выросла на 31%.

Читайте на РБК Pro Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Статьи Pro Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Инструкции Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Статьи

Однако в 2022 году эти авиакомпании ожидает спад из-за снижения объема грузоперевозок на фоне введения санкций и запрета полетов, прогнозируют эксперты. Директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Диваков предположил, что общее сокращение грузоперевозок во втором-четвертом кварталах текущего года может составить 30-40%. Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова спрогнозировала снижение грузопотока примерно на 50-60%.