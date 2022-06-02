Правительство направит ₽17 млрд из ФНБ на покупку облигаций авиакомпаний

РБК писал, что власти планируют выкупить ценные бумаги перевозчиков, а те на полученные средства погасят долги. Большая часть суммы — свыше 13 млрд руб. — уйдет на облигации S7

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Правительство выкупит на средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигации авиакомпаний на сумму 17 млрд руб. На покупку облигаций S7 будет потрачено более 13,7 млрд руб., «Уральских авиалиний» — около 2 млрд руб., «Авроры» — 366 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службы S7, «Уральских авиалиний» и «Авроры», а также правительства.

В нынешней ситуации господдержка необходима отрасли, прокомментировала РБК младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Однако, по ее словам, такие меры могут «привести к искажению рыночных условий, способствуя сохранению бизнеса только крупнейшим игрокам».

Сегодняшнее решение показывает, что правительство решило не входить в капитал авиаперевозчиков, а оказать им финансовую помощь через механизм облигаций, «таким образом, роль государства на рынке не возрастет, он не будет поломан», сказал РБК партнер Strategy Partners Александр Постников.

«Так, на конец 2021 года долгосрочных обязательств у авиакомпании «Сибирь» было в районе 15 млрд руб. Это примерно соответствует предусмотренным 13,7 млрд руб. на приобретение облигаций этого перевозчика. То есть государство действенно поможет перевозчику, не входя в его капитал. Примерно такая же ситуация по «Уральским авиалиниям» — у них обязательств меньше. А единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» — региональный перевозчик, который создан не так давно: он пока не начал безубыточную деятельность», — отметил аналитик.

В апреле РБК со ссылкой на источники писал, что власти планируют дополнительный выпуск акций группы «Аэрофлот» (в нее входят одноименная авиакомпания, «Россия» и «Победа») и погашение долгов других авиакомпаний за счет ФНБ. Планировалось, что власти выкупят ценные бумаги перевозчиков, а те смогут направить вырученные средства на уплату задолженностей. Близкий к правительству источник подчеркнул, что у правительства нет цели получить контроль над конкурентами «Аэрофлота» и снизить конкуренцию на рынке авиаперевозок.

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Российские авиакомпании столкнулись с новыми трудностями после западных санкций. Страны Евросоюза и некоторые другие государства закрыли для них небо, лизинговые компании перестали поставлять новые самолеты и запчасти к ним, а уже предоставленные лайнеры за рубежом могут быть арестованы.

В конце марта Российская ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет крупнейшие авиакомпании) предложила 98 мер поддержки отрасли в условиях «внешнего санкционного давления». Предложения включают освобождение зарегистрированных в России воздушных судов от налога на имущество и транспортного налога и выкуп за счет средств федерального или регионального бюджетов самолетов у лизинговых компаний с последующей их передачей в безвозмездное пользование авиакомпаний.