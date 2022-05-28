Полпредство сообщило о прежнем уровне бронирования курортов в Крыму

Показатели бронирования мест на курортах Крыма остались на уровне прошлого года, сообщило полномочное представительство президента в Южном федеральном округе, передает «РИА Новости».

«На данный момент, массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, снизилась незначительно», — сообщило ведомство.

Туристический поток во время майских праздников превысил 333 тыс. человек, что на 10% больше доковидного 2019 года. При этом туристы начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления, из-за проблем с логистикой.

Однако временная остановка авиасообщения из-за военной операции России на Украине компенсируется железнодорожным и автомобильным транспортом, отметило представительство.

В день начала военных действий на Украине Росавиация запретила гражданским самолетам летать в 11 аэропортов на юге и в центральной части России. В списке оказались гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В последний раз ведомство продлило запрет на использование этих аэропортов до 25 мая.