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Правительство удвоило поддержку закрытых из-за спецоперации аэропортов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Правительство во второй раз выделило субсидии 11 аэропортам на юге России, полеты в которые запрещены с 24 февраля, сумма поддержки вновь составила более 1,5 млрд руб., такое распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Речь идет о поддержке аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Предыдущий транш произвели в середине апреля, тогда сумма субсидий также была более 1,5 млрд руб. Средства выделяют из резервного фонда. Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал, считают в правительстве.

Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты на юге
Общество
Фото:Soeren Stache / DPA / Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля Росавиация запретила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты из-за того, что воздушная зона вблизи российско-украинской границы стала небезопасной для гражданских самолетов. Запрет продлевали уже 14 раз, последний действует до 25 мая.

Авиакомпаниям пришлось отменить рейсы не только в эти города, но и за рубеж, поскольку страны Европы, США, Канада, Австралия и другие закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ввела аналогичные меры. После запрета ЕС продавать самолеты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям возникла угроза ареста самолетов за границей.

В конце апреля президент Владимир Путин распорядился выделить субсидии аэропортам, куда ограничены полеты, для компенсации расходов из-за ограничений. Также он поручил оказать поддержку авиакомпаниям при полетах внутри страны с апреля по октябрь текущего года.

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