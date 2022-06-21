Глава Минтранса назвал число стран, куда летают самолеты из России

Российские авиакомпании продолжают выполнять полеты в 11 стран мира, самолеты зарубежных авиакомпаний еще 22 стран прилетают в России. В 2019 году, до пандемии COVID, российские авиакомпании выполняли полеты как минимум в 68 стран

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Отечественные авиакомпании сейчас летают из России в 11 стран, иностранные авиакомпании выполняют полеты в Россию из 22, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Если коснуться сообщения международного, к нам летает 32 авиакомпании зарубежных из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолеты», — сказал Савельев, пояснив, что авиакомпании перед полетами в эти страны получают от принимающей стороны подтверждение, что там не будут арестовывать российские самолеты (цитаты по ТАСС).

В 2019 году, до пандемии, российские авиакомпании выполняли полеты минимум в 68 стран, сообщили РБК в АО «ТКП». Эта организация, в частности, собирает данные о взаиморасчетах между авиакомпаниями и поставляет статистику по отрасли Росавиации.

По словам Савельева, почти все самолеты, которые были в иностранном лизинге у российских компаний, перевели в отечественный реестр и застраховали в местных компаниях. Министр подсчитал, что сейчас авиапарк российских перевозчиков составляет 1272 самолета, в том числе 1148 пассажирских.

«Наши авиакомпании продолжают на счет в Центральном банке аккумулировать лизинговые платежи в рублях. Если собственник хочет получить [средства], он конвертирует и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. С другой стороны, они не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета зачисляем. Такая история», — пояснил Савельев.

После начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза, Великобритания, США и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Западные страны также ввели против России несколько пакетов санкций, в том числе запретили продажу ей воздушных судов и запчастей к ним, а также оказывать российским авиакомпаниям услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских самолетов. Лизинговые компании начали задерживать арендованные российскими авиакомпаниями лайнеры в иностранных аэропортах.

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По данным Минтранса на начало марта, более половины самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний, числились в иностранных реестрах — 739 из 1367.

Росавиация рекомендовала перевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж. В середине марта Минтранс сообщил, что международные полеты продолжили выполнять только шесть авиакомпаний. Они летали в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. В Россию тогда летали 29 зарубежных авиакомпаний из двадцати стран.

Чтобы перевозчики могли использовать иностранные самолеты на внутренних рейсах, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет регистрировать их в отечественном реестре.