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Военная операция на Украине ,  
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Минтранс заявил об обсуждении с Минобороны возобновления полетов в Крым

Минтранс обсуждает тему авиаперелетов на юг России с Минобороны и наблюдает за обстановкой, продлевая ограничения каждый раз на две недели, сообщил министр транспорта Виталий Савельев
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство транспорта обсуждает с Минобороны вопрос о возможности возобновления полетов в Крым, заявил глава ведомства Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал он. (цитата по «Интерфакс»).

В условиях прекращенного авиасообщения с Крымом увеличивается количество поездов на этом направлении, добавил глава Минтранса. По его словам, в 2022 году ж/д-транспортом в Крым будет перевезено 2,3 млн человек. При этом пассажиропоток авиакомпаний в Симферополь в прошлом году составил 4 млн человек, отметил Савельев.

Росавиация приостановила полеты гражданских рейсов в 11 аэропортов юга России 24 февраля — в день начала российской спецоперации на Украине, с тех пор запрет продлевали 19 раз. В настоящий момент известно, что ограничения будут действовать как минимум до 24 июня. Пассажирские рейсы не принимает в том числе аэропорт столицы Республики Крым, города Симферополь.

В конце мая, на фоне запрета авиасообщения с Симферополем источник газеты «Коммерсантъ» в туристической отрасли сообщил, что спрос на отдых в Крыму резко упал, поэтому туркомпании были вынуждены добиваться увеличения числа чартерных поездов на южные направления. РЖД приняларешение увеличить число вагонов на этих маршрутах на 1,7 тыс. единиц, что. должно было обеспечить 50–70 тыс. дополнительных мест.

При этом руководитель комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии (РСТ) Сусанна Старцева усомнилась в необходимости организовывать ежедневный чартерный поезд в Крым, как просили туроператоры. Она заявила, что комиссия РСТ не знает о консолидированной заявке туроператоров и отельеров, и что организовать чартерный рейс будет сложно в том числе из-за недостаточной пропускной способности железнодорожных путей и нехватки персонала. «Может получиться так, что туда поезд привезет людей, а обратно уедет пустой», что для перевозчика нерентабельно, говорила Старцева.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Кирилл Соколов
Минтранс Минобороны Крым авиаперевозки

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