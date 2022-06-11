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Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня

Международный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

В 11 российских аэропортах продлен режим временного ограничения полетов до 18 июня, передает пресс-служба Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативы Росавиация предложила использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Ограничение на полеты для гражданских самолетов было введено 24 февраля из-за российской военной операции на Украине. После этого Росавиация несколько раз продлевала их, последний запрет действовал до 12 июня.

Из-за запрета на полеты РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах.

Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе обещало компенсировать временную остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако туристы все же начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления.

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