Большинство екатеринбуржцев выступили против строительства храма в сквере

Согласно опросу ВЦИОМ, за строительство храма в сквере в Екатеринбурге выступают только 10% жителей города. 74% опрошенных считают это место неудачным. Провести опрос по этому поводу ранее предложил Путин

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Большая часть жителей Екатеринбурга выступила против строительства храма в сквере у театра драмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ.

Неудачным местом для строительства храма, по данным социологов, сквер назвали 74% опрошенных. Идею возвести Храм Святой великомученицы Екатерины именно там поддержали только 10%.

При этом в целом, отметили эксперты, против строительства храма в городе высказались 18% екатеринбуржцев. Чтобы храм появился именно в этом месте в соответствии с первоначально разработанным проектом, выступили 7% опрошенных.

Еще 14%, говорится в опросе ВЦИОМ, считают, что этот храм можно построить в сквере у театра драмы, но «при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан» (о каких именно изменениях идет речь, специалисты не пояснили). Остальные 58% респондентов заявили, что, по их мнению, храм «должен быть построен в другой части города», указали эксперты, подчеркнув также, что «для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма».