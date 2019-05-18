Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с местными жителями согласился предложить городской думе провести референдум о строительстве храма в центре города

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ходе встречи, на которой присутствовали около 70 жителей города, подавляющее большинство собравшихся поддержали референдум о судьбе сквера в центре Екатеринбурга, где было запланировано строительство храма, сообщили РБК в пресс-службе мэрии.

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.

При этом, как сообщает издание e1.ru, мэр Екатеринбурга напомнил, что референдум о строительстве храма обойдется в 120–130 млн руб., что намного дороже, чем опрос на эту тему.

Одновременно власти Свердловской области сообщили, что в начале следующей недели будет опубликован перечень возможных альтернативных мест для строительства храма.

По итогам встречи Высокинский также пообещал проконтролировать, чтобы никаких работ на площадке, которая будет по-прежнему огорожена забором, не проводилось.

«Очевидно, что ситуация, которая сложилась, показала определенного рода сбой в нынешней системе, которая принята на территории города депутатами думы в соответствии с федеральными законами по обсуждению того или иного мнения населения», — приводит слова градоначальника мэрия. По его словам, в будущем будут определены вопросы, обсуждение по которым будет вестись посредством опроса или референдума, сообщили РБК в городской администрации.

Накануне Высокинский заявлял, что городская дума отказалась от референдума из-за его высокой стоимости. При этом он подчеркивал, что провести опрос поручил президент России Владимир Путин.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города. В течение трех дней власти продолжали возводить забор вокруг будущей стройплощадки, а сотрудники ОМОНа задерживали протестующих. Изменилась ситуация лишь после того, как Владимир Путин призвал власти опросить людей и сделать так, чтобы храм не разъединял, а объединял граждан.