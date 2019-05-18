Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге И почему власти отказались от проведения в городе референдума

Власти Екатеринбурга готовят опрос жителей о строительстве храма в сквере в центре города и договариваются о его деталях с протестующими. Остановит ли это конфликт, разбирался РБК

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как власти решают проблему

В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан. О необходимости сделать это накануне заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос РБК о конфликте в Екатеринбурге. Теперь власти и участники конфликта решают, что это будет за опрос, кто, как и когда его проведет.

Мэрия отказалась от идеи провести опрос в форме референдума. «Если референдум, то ситуация будет подвешена на год, это затратный и большой процесс, — сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. — Сейчас усилия надо направить на то, чтобы опрос был легитимен».

Подготовка к опросу уже началась, рассказала РБК пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Сроки проведения и формулировки вопросов будут обсуждаться с экспертами и противниками строительства. Высокинский в субботу, 18 мая, должен встретиться в администрации города с 30 участниками протеста. «Договоренность о встрече была достигнута, когда мэр ночью вышел в сквер к людям, — рассказала РБК его пресс-секретарь. — К нему подошел один из активистов, Александр Иванов, с ним и договорились».

Кроме того, онлайн-опрос на ту же тему стартует на сайте города. Он будет запущен на следующей неделе, а сроки офлайн-опроса пока не определены, сообщила Мкртчян. «Это будет два параллельных опроса», — уточнила она.