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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге И почему власти отказались от проведения в городе референдума
Власти Екатеринбурга готовят опрос жителей о строительстве храма в сквере в центре города и договариваются о его деталях с протестующими. Остановит ли это конфликт, разбирался РБК
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как власти решают проблему

В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан. О необходимости сделать это накануне заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос РБК о конфликте в Екатеринбурге. Теперь власти и участники конфликта решают, что это будет за опрос, кто, как и когда его проведет.

Мэрия отказалась от идеи провести опрос в форме референдума. «Если референдум, то ситуация будет подвешена на год, это затратный и большой процесс, — сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. — Сейчас усилия надо направить на то, чтобы опрос был легитимен».

Подготовка к опросу уже началась, рассказала РБК пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Сроки проведения и формулировки вопросов будут обсуждаться с экспертами и противниками строительства. Высокинский в субботу, 18 мая, должен встретиться в администрации города с 30 участниками протеста. «Договоренность о встрече была достигнута, когда мэр ночью вышел в сквер к людям, — рассказала РБК его пресс-секретарь. — К нему подошел один из активистов, Александр Иванов, с ним и договорились».

Кроме того, онлайн-опрос на ту же тему стартует на сайте города. Он будет запущен на следующей неделе, а сроки офлайн-опроса пока не определены, сообщила Мкртчян. «Это будет два параллельных опроса», — уточнила она.

Кто будет формулировать вопросы и опрашивать горожан

ВЦИОМ сообщил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос. Об этом в пятницу, 17 мая, заявил приехавший в Екатеринбург глава центра Валерий Федоров.

По уставу Екатеринбурга решение о проведении опроса принимает гордума, рассказал городской депутат Константин Киселев. «Дума будет определять формулировки вопроса, форму подписного листа, выборку, кого и где опрашивать, каким образом будут формироваться волонтеры для опроса, как будет осуществляться контроль за голосованием», — пояснил он. Контролировать процесс будет екатеринбургский избирком. Депутат выразил сомнение, что дума успеет принять все нужные решения до начала каникул в июне: «Это дело не одного месяца, а у нас осталось три или четыре заседания».

Деньги на мероприятие выделят из городского бюджета, уточнил Высокинский. Но, кто будет проводить опрос, пока не ясно. С большой вероятностью на него не будет объявлен официальный тендер, сказала РБК Мкртчян, так как это затянет время проведения.

Убедит ли опрос участников конфликта

Опрос на острую тему для городских властей предпочтительнее референдума, считают опрошенные РБК эксперты. Его результаты носят рекомендательный, а не юридически обязывающий характер — он считается состоявшимся при любой «явке», а не 50%, напомнил политолог Александр Пожалов. Опрос можно провести в короткие сроки, не сопровождая длительной агитационной кампанией, как при референдуме, а власть явно хочет как можно скорее закрыть проблему, не растягивая конфликт на месяцы. Кроме того, при опросе граждан нет обязательных требований к общедоступности наблюдения, гарантиям избирательных прав, участковым комиссиям и так далее, как на выборах и референдумах.

Еще один плюс опроса — в возможности опрашивать жителей нескольких городских районов, а не всего Екатеринбурга. Заместитель директора Левада-центра Денис Волков напомнил, что опрос, в отличие от референдума, «можно провести тихо, никого не мобилизуя, никого не возбуждая». Он также позволяет «выбрать удобного подрядчика, который не будет озабочен технологией опроса и даст нужный результат, а итоги опроса ни к чему не обязывают», сказал социолог РБК.

Протестующие могут не признать результаты опроса в случае непрозрачной процедуры контроля. По мнению местного журналиста Рината Низамова, если опрос будет проводить госкомпания ВЦИОМ, это подорвет доверие участников протеста к его результатам.

Перенесут ли место строительства в результате опроса

Директор Фонда Святой Екатерины — будущего застройщика храма — Александр Андреев сообщил РБК, что положительно относится к решению властей провести опрос. «Мэрия выполняет поручение президента. И мы вообще положительно относимся к любому диалогу», — заявил он.

Однако на вопрос, готов ли фонд отменить строительство храма, если опрос покажет, что большинство респондентов выступают за сохранение сквера, Андреев ответил: «Место под строительство храма Святой Екатерины переносилось уже трижды. Хотелось бы сначала понять, кто даст гарантии, что следующее место будет окончательным. При условии, что с площадкой у Театра драмы прошли все установленные законом процедуры». Директор фонда добавил, что пока обсуждать перенос места для храма преждевременно.

Почему защищают сквер

Конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге начался 13 мая. Место строительства обнесли забором.

Участники протестов выступают против вырубки деревьев и уничтожения одного из немногочисленных мест для прогулок в городе. Активисты не покидают парк уже пять дней, за это время произошли стычки протестующих с бойцами ОМОНа, а также Академии единоборств РМК. Всего за время протестов были задержаны не менее 90 человек.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства было выбрано в феврале 2019-го. Издание The Bell сообщало, что храм проектировался как часть многофункционального комплекса. По его данным, в МФЦ River House должны входить жилье, офисы, фитнес-центр и подземный паркинг. Строительством занимается ООО «Храм Святой Екатерины», оно получило разрешение на работы в апреле. Спонсоры строительства — Русская медная компания Игоря Алтушкина и Уральская горно-металлургическая компания Андрея Козицына.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Екатеринбург, Храм, ВЦИОМ
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