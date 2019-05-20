В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам для строительства храма

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам для строительства храма

Власти Екатеринбурга начали сбор предложений от жителей города по возможным площадкам для возведения храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сбор продлится десять дней, варианты принимаются через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. На рейтинговом голосовании, которое состоится по результатам сбора заявок, жители смогут отдать голос за место для строительства.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил на встрече с депутатами, что в числе возможных мест будут сквер у театра драмы, против чего протестуют горожане, а также площадка на пруду, сквер за стадионом «Динамо» и недостроенная гостиница у цирка, передает Znak.com.

Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию города в 2023 году взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и разрушен в 1930 году. С 13 мая в центре Екатеринбурга прошли несанкционированные акции протеста из-за выбора места строительства — на месте сквера у Свердловского театра драмы. Протестующие выступают в защиту сквера. В ходе стычек с ОМОНом были задержаны десятки митингующих, на нескольких человек составили административные протоколы.