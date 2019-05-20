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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам для строительства храма

Власти Екатеринбурга начали сбор предложений от жителей города по возможным площадкам для возведения храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сбор продлится десять дней, варианты принимаются через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. На рейтинговом голосовании, которое состоится по результатам сбора заявок, жители смогут отдать голос за место для строительства.

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил на встрече с депутатами, что в числе возможных мест будут сквер у театра драмы, против чего протестуют горожане, а также площадка на пруду, сквер за стадионом «Динамо» и недостроенная гостиница у цирка, передает Znak.com.

Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию города в 2023 году взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и разрушен в 1930 году. С 13 мая в центре Екатеринбурга прошли несанкционированные акции протеста из-за выбора места строительства — на месте сквера у Свердловского театра драмы. Протестующие выступают в защиту сквера. В ходе стычек с ОМОНом были задержаны десятки митингующих, на нескольких человек составили административные протоколы.

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Президент Владимир Путин, комментируя конфликт, призвал учитывать мнение местных жителей при строительстве храма и предложил провести опрос для разрешения ситуации. Высокинский пообещал предложить городской думе провести референдум о судьбе сквера.

Теги: Екатеринбург, Храм, Строительство
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