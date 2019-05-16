МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

Ранее официально сообщалось о 33 задержанных в третий день акции протеста, на которую вышли противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера перед драматическим театром в центре города

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Полиция в Екатеринбурге задержала 70 человек в третий день несанкционированной акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«За совершение различных административных правонарушений задержано 70 человек, из них трое несовершеннолетних. <...> По состоянию на 08:30 (06:30 мск) 16 мая года в отношении 98 граждан составлено 102 протокола», — отметил Горелых, добавив, что на месте обеспечивали порядок 304 сотрудника полиции и бойца Росгвардии.

Акции протеста, связанные со строительством храма в сквере драматического театра в центре Екатеринбурга, проходят с понедельника, 13 мая. Во вторник произошли стычки протестующих с бойцами ОМОНа, в результате были задержаны более 20 человек. 15 мая полиция задержала еще более 30 манифестантов. Суд уже арестовал 21 участника акций на срок от двух до десяти суток.