МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,52 -0,13 EUR Бирж. 72,17 -0,28 Brent 72,78 +1,06% USD Нал. 65,03 64,14 EUR Нал. 72,84 71,92 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1186 -0,0013 BTC/USD Бирж. 7 836,00 -294,50 IMOEX 2 584,79 +1,19% RTSI 1 261,85 +1,19% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,71%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,71%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках Общество, 16:03 Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15
Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
0 
МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге
Ранее официально сообщалось о 33 задержанных в третий день акции протеста, на которую вышли противники строительства храма Святой Екатерины на месте сквера перед драматическим театром в центре города
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Полиция в Екатеринбурге задержала 70 человек в третий день несанкционированной акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество
Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать

«За совершение различных административных правонарушений задержано 70 человек, из них трое несовершеннолетних. <...> По состоянию на 08:30 (06:30 мск) 16 мая года в отношении 98 граждан составлено 102 протокола», — отметил Горелых, добавив, что на месте обеспечивали порядок 304 сотрудника полиции и бойца Росгвардии.

Акции протеста, связанные со строительством храма в сквере драматического театра в центре Екатеринбурга, проходят с понедельника, 13 мая. Во вторник произошли стычки протестующих с бойцами ОМОНа, в результате были задержаны более 20 человек. 15 мая полиция задержала еще более 30 манифестантов. Суд уже арестовал 21 участника акций на срок от двух до десяти суток.

Политика
Песков лично позвонил в строящую храм в Екатеринбурге компанию

Храм Святой Екатерины должны построить в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Изначально его хотели возвести на городской площади Труда, где до 1930-го находился Екатерининский собор (был взорван). Затем рассматривали вариант строительства на насыпном острове в акватории городского пруда. В феврале 2019 года место для строительства в сквере у драмтеатра было утверждено властями. В прокуратуру неоднократно поступали жалобы по этому поводу, однако надзорное ведомство не нашло причин для запрета строительства.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Екатеринбург, акция протеста, задержанные
Материалы по теме
Песков лично позвонил в строящую храм в Екатеринбурге компанию
Политика
В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протестов против храма
Общество
Власти назвали число задержанных на акции протеста в Екатеринбурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter