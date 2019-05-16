Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать

В Екатеринбурге с понедельника, 13 мая, продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра Драмы. 15 мая были задержаны 70 участников акции. Что нужно знать о происходящем — в обзоре РБК

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Почему начались протесты

Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и был разрушен в 1930 году. Он находился на площади, которая сейчас носит название Труда.

Протестующие выступают в защиту сквера, один из лозунгов активистов — «Скверу — быть». По словам губернатора Евгения Куйвашева, место для строительства выбрали исходя из близости к точке, где когда-то был собор, а заявка на возведение храма на площади была отклонена.

Как проходят протесты