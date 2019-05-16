Протесты из-за храма в Екатеринбурге , 14:57
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Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать
В Екатеринбурге с понедельника, 13 мая, продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра Драмы. 15 мая были задержаны 70 участников акции. Что нужно знать о происходящем — в обзоре РБК
Почему начались протесты
- Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и был разрушен в 1930 году. Он находился на площади, которая сейчас носит название Труда.
- Протестующие выступают в защиту сквера, один из лозунгов активистов — «Скверу — быть». По словам губернатора Евгения Куйвашева, место для строительства выбрали исходя из близости к точке, где когда-то был собор, а заявка на возведение храма на площади была отклонена.
Как проходят протесты
- Протесты в Екатеринбурге начались после того, как в ночь на понедельник, 13 мая, в сквере на набережной Рабочей Молодежи в центральной части города огородили для строительства храма. Вечером в сквер пришли около двух тысяч человек, выступающих против строительства. Позже протестующие сломали временные заграждения (постоянный забор там начали устанавливать 15 мая), произошли столкновения между сторонниками и противниками строительства, среди сторонников были члены клуба единоборств. Был задержан один человек и один госпитализирован.
- 14 мая к месту строительства пришли две тысячи человек, начались стычки участников протеста с сотрудниками ОМОНа, прошли задержания более 20 человек — за мелкое хулиганство и нарушения правил дорожного движения (протестующие частично перекрывали улицу Ельцина).
- 15 мая в сквере прошел флешмоб против строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников протеста отправились под арест.