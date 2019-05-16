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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать
В Екатеринбурге с понедельника, 13 мая, продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра Драмы. 15 мая были задержаны 70 участников акции. Что нужно знать о происходящем — в обзоре РБК
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Почему начались протесты

  • Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который был возведен в XVIII веке и был разрушен в 1930 году. Он находился на площади, которая сейчас носит название Труда.
  • Протестующие выступают в защиту сквера, один из лозунгов активистов — «Скверу — быть». По словам губернатора Евгения Куйвашева, место для строительства выбрали исходя из близости к точке, где когда-то был собор, а заявка на возведение храма на площади была отклонена.

Как проходят протесты

  • Протесты в Екатеринбурге начались после того, как в ночь на понедельник, 13 мая, в сквере на набережной Рабочей Молодежи в центральной части города огородили для строительства храма. Вечером в сквер пришли около двух тысяч человек, выступающих против строительства. Позже протестующие сломали временные заграждения (постоянный забор там начали устанавливать 15 мая), произошли столкновения между сторонниками и противниками строительства, среди сторонников были члены клуба единоборств. Был задержан один человек и один госпитализирован.
  • 14 мая к месту строительства пришли две тысячи человек, начались стычки участников протеста с сотрудниками ОМОНа, прошли задержания более 20 человек — за мелкое хулиганство и нарушения правил дорожного движения (протестующие частично перекрывали улицу Ельцина).
  • 15 мая в сквере прошел флешмоб против строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников протеста отправились под арест.

Позиция властей и церкви

  • В Екатеринбургской епархии заявили, что при решении о возведении храма учитывались интересы разных групп. Протестующих там обвинили в попытке расколоть общество.
  • Власти Екатеринбурга отказались от остановки строительных работ и пообещали пересадить все деревья, которые предполагается убрать для возведения храма.
  • 15 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил нарушение закона протестующими, а 16 мая лично позвонил в компанию, занимающуюся стройкой, и по итогам заявил: «Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены здания и центры, не соответствует действительности». Сообщалось, что в проекте застройки содержатся также офисные и жилые здания.

Что известно о храме

  • Храм предполагается построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие.
  • Строительством занимается ООО «Храм Святой Екатерины», оно получило разрешение на работы в апреле. Спонсор строительства — Русская медная компания.
  • Власти утверждают, что началу работ предшествовали общественные слушания и голосование, обсуждение продолжалось полтора года.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Храм, Екатеринбург, протесты
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