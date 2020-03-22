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«РИА Новости» узнали о возможных мерах властей по борьбе с коронавирусом

На фоне эпидемии коронавируса в России ранее ввели режим повышенной готовности, запретив массовые мероприятия и переведя школы и вузы на дистанционное обучение. Однако меры могут еще ужесточить, говорит источник «РИА Новости»
Фото: Александр Щербак / ТАСС

На фоне эпидемии нового коронавируса в России могут ужесточить карантинные меры, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.

По его словам, число заболевших в России ежедневно увеличивается примерно на треть, что сопоставимо с темпами распространения инфекции в Испании, Франции, Германии и Великобритании. И для того, чтобы сдерживать эпидемию, как, например, в Сингапуре, Японии или Южной Корее, в которых произошли крупные вспышки заболевания, нужно принять «решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», отметил собеседник агентства.

Источник госагентства говорит, что у России еще «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры». В частности, власти изучают опыт стран, которым успешнее других удается бороться с распространением инфекции. В том числе анализируются такие меры, как карантин для заразившихся, изоляция людей, отмена массовых мероприятий и закрытие мест массового скопления людей, отметил он.

В пресс-службе федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции отказались от комментариев РБК. РБК направил запрос представителю премьер-министра Михаила Мишустина.

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За прошедшие сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, число инфицированных в стране выросло до 306 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 16 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются еще 36 540 человек.

В рамках борьбы с распространением эпидемии Россия ранее ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей и европейскими странами, а с 20 марта мера также начала действовать в отношении США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо этого, все прибывшие из стран, в которых были выявлены случаи заболевания, обязаны две недели провести в самоизоляции.

В Москве, в которой обнаружили 137 заразившихся из 306 в стране, ввели запрет на собрания в помещениях численностью более 50 человек. Вслед за этим в столице закрылась часть кинотеатров, перестали работать фитнес-центры и бассейны, а также были отменены или перенесены концерты и спектакли. Помимо этого, некоторые крупные компании перевели офисных сотрудников на удаленную работу (среди них «Яндекс», «ВымпелКом» (владеет брендом «Билайн»), Тинькофф Банк, «Магнит», «Русал»).

Автор: Виктория Полякова
При участии: Елизавета Антонова, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, правительство, карантин
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