«РИА Новости» узнали о возможных мерах властей по борьбе с коронавирусом

На фоне эпидемии коронавируса в России ранее ввели режим повышенной готовности, запретив массовые мероприятия и переведя школы и вузы на дистанционное обучение. Однако меры могут еще ужесточить, говорит источник «РИА Новости»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На фоне эпидемии нового коронавируса в России могут ужесточить карантинные меры, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.

По его словам, число заболевших в России ежедневно увеличивается примерно на треть, что сопоставимо с темпами распространения инфекции в Испании, Франции, Германии и Великобритании. И для того, чтобы сдерживать эпидемию, как, например, в Сингапуре, Японии или Южной Корее, в которых произошли крупные вспышки заболевания, нужно принять «решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», отметил собеседник агентства.

Источник госагентства говорит, что у России еще «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры». В частности, власти изучают опыт стран, которым успешнее других удается бороться с распространением инфекции. В том числе анализируются такие меры, как карантин для заразившихся, изоляция людей, отмена массовых мероприятий и закрытие мест массового скопления людей, отметил он.

В пресс-службе федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции отказались от комментариев РБК. РБК направил запрос представителю премьер-министра Михаила Мишустина.