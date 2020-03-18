Россия введет ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ

Регулярные рейсы могут совершаться только в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби и только через терминал F Шереметьево

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С полуночи 20 марта Россия ограничивает авиасообщение с США, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соответствующее поручение издал премьер Михаил Мишустин.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении», — говорится в документе.

Исключения будут сделаны лишь для нескольких регулярных рейсов, следующих через терминал F Шереметьево, и чартерных рейсов для возврата туристов. В частности, в США рейсы сохраняются только до Нью-Йорка и обратно. Сейчас «Аэрофлот» также летает в Майами, Вашингтон и Лос-Анджелес. С ОАЭ авиасообщение будет поддерживаться только через Абу-Даби (сейчас авиасообщение также поддерживается с аэропортом Дубаи). Прямое авиасообщение с Великобританией сейчас поддерживается только через Лондон (как показывают данные сервиса ScyScanner, рейсы выполняют, в частности, WizzAir, «Уральские авиалинии» и S7) из аэропортов Домодедово и Шереметьево. По поручению правительства рейсы должны быть ограничены аэропортом Шереметьево.

Из-за пандемии коронавируса Россия ранее уже ограничила транспортное сообщение с рядом стран. Вначале ограничения были введены на полеты в Китай, позднее по мере распространения заболевания они распространились на другие страны. Было ограничено авиасообщение с Ираном, Южной Кореей, рядом стран ЕС. «Аэрофлот» приостановил выполнение рейсов примерно в 30 городов Европы, а также в Казахстан и Узбекистан. Рейсы сокращают и другие авиакомпании.