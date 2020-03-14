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«ВымпелКом» разрешил сотрудникам «Билайна» работать из дома из-за вируса

«ВымпелКом» разрешила сотрудникам «Билайна» работать удаленно из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в направленном работникам письме исполняющего обязанности гендиректора компании Виктора Бирюкова.

Копия письма имеется в распоряжении РБК. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева подтвердила ее подлинность.

Бирюков сообщил, что с понедельника, 16 марта, и до конца месяца сотрудники могут полностью перейти на режим удаленной работы BeeFree. Для этого необходимо согласование с непосредственным руководителем, а также курирующим функцию членом правления или вице-президентом компании.

«Возможность постоянной удаленной работы будет действовать до конца марта, однако мы следим за развитием ситуации и в дальнейшем возможны уточнения как по срокам, так и по ее формату», — говорится в письме.

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
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Гендиректор отметил, что при этом нужно обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и выполнение поставленных задач. В компании также расширили список стран, после поездок в которые сотрудники обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. В него вошли Китай, Италия, Южная Корея, Франция, Германия, Испания и Иран. В «ВымпелКоме» рекомендовали персоналу воздержаться от поездок за пределы России, а после возвращения добровольно работать из дома в течение 14 дней.

Программа BeeFree, которая позволяет сотрудникам несколько дней в неделю работать из офиса, стартовала в 2016 году. «ВымпелКом» планировал с ее помощью повысить эффективность аренды офисов. К концу января 2018 года 56% работников компании поддержали эту программу, а в некоторых регионах показатель достигал 61%.

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам с 16 марта перейти на удаленную работу. В письме, которое получили работники, говорится, что офисы останутся открытыми. Однако в «Яндексе» посоветовали приходить в них только в случае необходимости.

Теги: «Билайн», коронавирус
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