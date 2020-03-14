«ВымпелКом» разрешил сотрудникам «Билайна» работать из дома из-за вируса
«ВымпелКом» разрешила сотрудникам «Билайна» работать удаленно из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в направленном работникам письме исполняющего обязанности гендиректора компании Виктора Бирюкова.
Копия письма имеется в распоряжении РБК. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева подтвердила ее подлинность.
Бирюков сообщил, что с понедельника, 16 марта, и до конца месяца сотрудники могут полностью перейти на режим удаленной работы BeeFree. Для этого необходимо согласование с непосредственным руководителем, а также курирующим функцию членом правления или вице-президентом компании.
«Возможность постоянной удаленной работы будет действовать до конца марта, однако мы следим за развитием ситуации и в дальнейшем возможны уточнения как по срокам, так и по ее формату», — говорится в письме.