«ВымпелКом» разрешил сотрудникам «Билайна» работать из дома из-за вируса

Гендиректор отметил, что при этом нужно обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и выполнение поставленных задач. В компании также расширили список стран, после поездок в которые сотрудники обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. В него вошли Китай, Италия, Южная Корея, Франция, Германия, Испания и Иран. В «ВымпелКоме» рекомендовали персоналу воздержаться от поездок за пределы России, а после возвращения добровольно работать из дома в течение 14 дней.

Программа BeeFree, которая позволяет сотрудникам несколько дней в неделю работать из офиса, стартовала в 2016 году. «ВымпелКом» планировал с ее помощью повысить эффективность аренды офисов. К концу января 2018 года 56% работников компании поддержали эту программу, а в некоторых регионах показатель достигал 61%.

Накануне стало известно, что компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам с 16 марта перейти на удаленную работу. В письме, которое получили работники, говорится, что офисы останутся открытыми. Однако в «Яндексе» посоветовали приходить в них только в случае необходимости.