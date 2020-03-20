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Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Иностранным лекарствам упростят доступ на российский рынок, власти будут отслеживать рост цен на продовольственные товары и поддержат турфирмы, малый и средний бизнес и застройщиков, пострадавших из-за эпидемии коронавируса
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом со ссылкой на копию антикризисного плана, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника, сообщили «Ведомости», документ также есть в распоряжении РБК.

Разработанный властями план поделен на четыре раздела. Это поддержка населения и обеспечение его товарами первой необходимости; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также общесистемные меры, о чем ранее сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно плану, чтобы поддержать население, власти планируют контролировать ситуацию на рынке труда, в том числе в моногородах. Для этого они организуют курсы повышения квалификации и общественные работы.

Помимо этого, правительство упростит доступ иностранных лекарств и изделий на российский рынок и частично отменит преференции для отечественных производителей на госторгах. Так, на определенные препараты и медизделия будет установлена нулевая ввозная таможенная пошлина, а при их госзакупках временно прекратит действовать правило «третий лишний» (запрет на закупку иностранной продукции при наличии двух предложений такой же продукции от российских производителей).

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Также власти планирует отслеживать рост цен на продовольственные товары и товары первой необходимости. Кроме того, они будут субсидировать ставки кредитов, которые компании возьмут для формирования запаса, и упростят импорт: обнулят ввозные пошлины (перечень товаров утвердит правительство), а экспорт в случае необходимости ограничат.

К объявленным ранее мерам поддержки (запрет на проверки, приостановка банкротств, налоговые каникулы пострадавшим отраслям) добавятся новые. Транспортным компаниям компенсируют убытки, турфирмам также покроют ущерб, связанный с невозратными тарифами по авиаперевозкам. Спортивные учреждения, столкнувшиеся с сокращением числа посетителей, получат поддержку, лизинговые компании — докапитализацию.

Для малого и среднего бизнеса может быть введена трехмесячная отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка (или запрет) платы за аренду площади у государства.

Застройщикам в случае падения темпов продаж на первичном рынке субсидируют процентные ставки кредитов по проектному финансированию, говорится в документе.

Правительство объявило о новых мерах поддержки поддержки российской экономики из-за коронавируса 16 марта. В их число вошли формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд руб., отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 19 марта в России коронавирус обнаружили у 199 человек. Всего в мире, по данным SCMP, известно о более 229 тыс. случаев заражения.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, правительство
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