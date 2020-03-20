Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Иностранным лекарствам упростят доступ на российский рынок, власти будут отслеживать рост цен на продовольственные товары и поддержат турфирмы, малый и средний бизнес и застройщиков, пострадавших из-за эпидемии коронавируса

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом со ссылкой на копию антикризисного плана, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника, сообщили «Ведомости», документ также есть в распоряжении РБК.

Разработанный властями план поделен на четыре раздела. Это поддержка населения и обеспечение его товарами первой необходимости; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также общесистемные меры, о чем ранее сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно плану, чтобы поддержать население, власти планируют контролировать ситуацию на рынке труда, в том числе в моногородах. Для этого они организуют курсы повышения квалификации и общественные работы.

Помимо этого, правительство упростит доступ иностранных лекарств и изделий на российский рынок и частично отменит преференции для отечественных производителей на госторгах. Так, на определенные препараты и медизделия будет установлена нулевая ввозная таможенная пошлина, а при их госзакупках временно прекратит действовать правило «третий лишний» (запрет на закупку иностранной продукции при наличии двух предложений такой же продукции от российских производителей).