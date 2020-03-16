Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу

Более половины сотрудников Газпромбанка будут работать из дома, «Тинькофф» переведет на удаленную работу тех, кто «технически может работать из дома». Ранее решение о самоизоляции принял глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тинькофф Банк принял решение «постепенно выводить людей из офисов домой», говорится в письме главы банка Оливера Хьюза, которое он разослал своим сотрудникам (есть у РБК). Его подлинность подтвердил представитель Тинькофф Банка.

«Это решение обосновано тем, что мы должны действовать в интересах всего общества в этот момент. Я, конечно, имею в виду COVID-19 (коронавирус)», — написал Хьюз.

Банк принял решение отправлять сотрудников работать из дома, начиная со вторника, 17 марта. «Это касается тех, кто технически может работать из дома», — отметил Хьюз, добавив, что «никто не отменил необходимость работать».

Газпромбанк также с 17 марта вводит «дополнительные меры предосторожности». «Их внедрение продиктовано необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка, которые являются нашим безусловным приоритетом», — сообщили РБК в пресс-службе банка.