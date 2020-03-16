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Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу

Более половины сотрудников Газпромбанка будут работать из дома, «Тинькофф» переведет на удаленную работу тех, кто «технически может работать из дома». Ранее решение о самоизоляции принял глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тинькофф Банк принял решение «постепенно выводить людей из офисов домой», говорится в письме главы банка Оливера Хьюза, которое он разослал своим сотрудникам (есть у РБК). Его подлинность подтвердил представитель Тинькофф Банка.

«Это решение обосновано тем, что мы должны действовать в интересах всего общества в этот момент. Я, конечно, имею в виду COVID-19 (коронавирус)», — написал Хьюз.

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Банк принял решение отправлять сотрудников работать из дома, начиная со вторника, 17 марта. «Это касается тех, кто технически может работать из дома», — отметил Хьюз, добавив, что «никто не отменил необходимость работать».

Газпромбанк также с 17 марта вводит «дополнительные меры предосторожности». «Их внедрение продиктовано необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка, которые являются нашим безусловным приоритетом», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы». Речь идет примерно о 60% сотрудников от общей численности примерно в 20,2 тыс. человек. Первыми на удаленную работу выйдет сотрудники, у которых уже есть необходимое дистанционное подключение к банковским системам, остальные смогут работать из дома после оформления.

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В пресс-службе банка также сообщили, что сотрудники, вернувшиеся из-за границы, проходят тридцатидневный карантин. В офисах и отделениях банка устанавливаются обеззараживатели воздуха, их работникам раздаются медицинские маски и антисептические средства, личные градусники. ГПБ также отменяет командировки, если их проведение «не продиктовано необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса».

В крупнейшем банке — Сбербанке — создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы из-за распространения коронавируса, писал ранее РБК. «На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — сообщала пресс-служба банка.

Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленную работу, он самоизолировался до конца недели, так как в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран.

Руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч сказал РБК, что в банке введено ограничение на командировки в регионы повышенного риска, на проведение конференций, мероприятий и очных тренингов, а также усилен режим уборки офисов банка и установлены дополнительные станции дезинфекции рук. «Мы также рекомендуем сотрудникам при наличии возможности работать удаленно», — отметил он.

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Росбанк ограничивает сотрудникам деловые поездки или вовсе отказывается от них, по возможности отправляет сотрудников на удаленную работу, сообщили РБК в пресс-службе банка. «Международные деловые поездки не допускаются в страны, которые считаются высокорисковыми», — подчеркнули там.

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк «сформировал центр оперативного управления», его возглавил глава банка Андрей Костин. «При этом значительное число рядовых сотрудников банка будут работать вне офиса с соблюдением всех необходимых процедур», — отметили там. Также для сотрудников банка действует режим ограничений на деловые и личные поездки за рубеж и внутри России. «В постоянном режиме банк обеспечивает все необходимые профилактические мероприятия в отделениях: в течение дня в офисах, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства», — отметили в пресс-службе.

По данным на 16 марта, за пределами Китая выявлено 72,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях. За пределами КНР от коронавируса скончались 2,5 тыс. человек. В России выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди мер, принятых московскими властями, закрытие школ с 21 марта по 10 апреля, отмена уличных мероприятий и запрет на проведение мероприятий с более чем 50 участниками в помещениях.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: пандемия, коронавирус, банки
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