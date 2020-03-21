В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 306 человек. За последние сутки выздоровели четыре человека: жители Москвы и Московской области

Фото: Андрей Любимов / РБК

Число заболевших коронавирусом в России достигло 306 человек. За последние сутки были инфицированы еще 53 человека, говорится в сообщении официального штаба по борьбе с коронавирусом, которое поступило в РБК.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).

Пять человек заболели в Татарстане, четыре в Нижегородской области, трое в Свердловской области.

По два новых случая заражения произошли в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. По одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, в Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, в Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.