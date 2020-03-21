«Каро» из-за вируса закрыла часть кинотеатров в Москве и Подмосковье

Решение приостановить работу кинотеатров в сети объяснили заботой о безопасности зрителей. Деньги за проданные билеты в «Каро» пообещали вернуть в автоматическом режиме

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сеть «Каро» объявила о временном закрытии части кинотеатров в столичном регионе в связи с распространением коронавируса. В пресс-службе сети РБК сообщили, что деньги за проданные билеты зрителям вернут в автоматическом режиме.

В «Каро» указали, что с 21 марта будет приостановлена деятельность кинотеатров «КАРО 4 Подольск», «КАРО 8 Капитолий Вернадского», «КАРО 4 на Шереметьевской», «КАРО 6 Севастопольский».

С 23 марта будут временно закрыты мультиплексы «КАРО 13 Кунцево», «КАРО Vegas 22», «КАРО 9 Vegas Каширский».

Принятые меры в сети объяснили необходимостью обеспечить эпидемиологическую безопасность зрителей.

«Средства за ранее приобретенные билеты будут возвращены автоматически, зрителям придет оповещение об отмене операции», — сообщили в пресс-службе «Каро».

Всего у сети 16 кинотеатров в столичном регионе.

На этой неделе мэрия Москвы запретила массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек. После этого объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») ввела в столице ограничение на количество билетов, продаваемых в рамках одного кинопоказа: на каждый сеанс в продажу как через онлайн-каналы, так и в обычных кассах поступает не более 50 билетов.

По официальной информации, в Москве заражены коронавирусом 137 человек. За последние сутки число инфицированных в столице увеличилось на шесть человек.