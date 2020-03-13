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«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Тем, кто обязательно должен работать в офисе, компания посоветовала не пользоваться общественным транспортом и пообещала компенсировать поездки на такси
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Фото: Артем Голощапов для РБК

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.

«Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — говорится в письме, которое получили сотрудники компании (есть в распоряжении РБК).

Представитель «Яндекса» подтвердил РБК, что такая рекомендация действительно была дана. Кроме того, руководство компании посоветовало тем, кто не может работать из дома, не пользоваться общественным транспортом в часы пик, чтобы доехать до офиса. «C понедельника мы введем компенсацию поездок на такси и «Яндекс.Драйв» для поездок из дома в офис и из офиса домой», — говорится в письме.

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«Ситуация с коронавирусом, которую сейчас обсуждают все вокруг, остается в значительной степени неопределенной. В том числе нет единого мнения о том, когда организации должны переходить в режим удаленной работы. Вместе с тем мы полагаем, что в такой ситуации чем меньше людей будут собираться вместе в одном помещении, тем лучше», — предупредили руководители компании.

Предварительно режим удаленной работы вводится сроком на одну неделю. На вторник, 17 марта, запланированы «учения»: компания опробует, как будут работать все сервисы при полном закрытии московских офисов.

В заключение авторы письма напомнили, что «слова «работа из дома» подразумевают в первую очередь работу».

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5 марта столичные власти объявили о введении в городе повышенных мер безопасности в связи с коронавирусом, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тыс. «Будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования», — уточнил тогда мэр.

Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, на основе которых крупные российские компании издали распоряжения о противодействии коронавирусу. В документах речь идет о санитарных мерах, сокращении или полной отмене командировок и об ограничении массового скопления людей.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Балашова
Теги: удаленная работа, коронавирус, крупные компании
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