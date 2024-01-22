Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО

Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн руб. налогов, отмывании денег, неправомерном оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору. В СИЗО ее отправили из-за проведения под домашним арестом новогодней вечеринки

Елена Блиновская (слева) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы решил отправить блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста, сообщили РБК в объединенной пресс-службы судов столицы.

«По ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года», — сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что Блиновскую взяли под стражу в зале суда.

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Как передавал ТАСС, следователь во время заседания суда говорил, что Блиновская «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями. В частности, она «провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась, в том числе со свидетелем по делу Осмоловой». Кто такая Осмолова, не уточняется.

Блиновская вину не признала. Ее адвокат Наталия Сальникова заявила, что подозреваемая не знала, что Осмолова является свидетелем по ее делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК; по первой статье максимальное наказание — три года лишения свободы, по второй — семь). Она находилась под домашним арестом с 28 апреля.

По версии следствия, Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах. Она платила налоги по упрошенной схеме как индивидуальный предприниматель, однако это предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо больше.



Обвинения по тем же статьям предъявлены ее мужу Алексею Блиновскому, но для него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, на пользование интернетом. Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.

Помимо долга, блогер должна уплатить пени и штрафы, в сумме ее задолженность составляет 1,4 млрд. В конце декабря Блиновская подала в суд на налоговую.

Следственный комитет 22 января предъявил блогеру новые обвинения из-за неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.