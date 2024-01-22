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Дело инстаблогеров ,  
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СК заявил о новых обвинениях против блогера Елены Блиновской

СК: блогеру Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Блогеру Елене Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

«В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение», — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц для «неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ».

Блиновская неоднократно без ведома владельцев использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях, говорится в сообщении.

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Кроме того, следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Блиновской, они просят суд заключить ее под стражу вместо домашнего ареста в связи с «неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. путем использования схемы «дробления» бизнеса, которая позволяла ей занижать полученные доходы, а также в легализации полученных средств «путем совершения финансовых операций».

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В ноябре 2023 года адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у Блиновской недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма ее задолженности выросла до 1,4 млрд руб.

«Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 млн, остальное — пени и штрафы до 1 млрд 400 млн», — сказала агентству Сальникова.

В декабре Блиновская подала иск к инспекции ФНС № 6 по Москве, заседание назначили на 6 февраля 2024 года.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил ее под домашний арест. Суд арестовал десятки счетов Блиновской, наличные деньги в разной валюте, автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл и коллекционные монеты. Также по делу проходит муж Блиновской Алексей. Следствие считает его соучастником схем по уклонению от уплаты налогов и махинаций по отмыванию средств.
 

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Теги
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