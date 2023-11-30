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Дело инстаблогеров ,  
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Адвокат объяснила данные о росте долга Блиновской до ₽1,4 млрд

Адвокат объяснила данные о росте долга Блиновской до ₽1,4 млрд пени и штрафами
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Дело инстаблогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у блогера Елены Блиновской недоплату по пени и штрафам, из-за чего общая сумма ее задолженности выросла до 1,4 млрд руб., сообщила «РИА Новости» адвокат блогера Наталия Сальникова.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ФНС «выставила счет» Блиновской, и что сумма ее задолженности выросла до 1,4 млрд руб.

«Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 млн, остальное пени и штрафы до 1 млрд 400 млн», — сказала агентству Сальникова.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил ее под домашний арест.

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По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Так она избежала уплаты налогов на 918 млн руб., считает СК. Защита настаивает на снижении этой суммы почти на 200 млн руб.Также Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб.

Суд арестовал десятки счетов Блиновской, наличные деньги в разной валюте, автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл и коллекционные монеты.

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Также по делу проходит муж Блиновской Алексей. Следствие считает его соучастником схем по уклонению от уплаты налогов и махинаций по отмыванию средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги
Елена Блиновская ФНС налоги пени штрафы
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