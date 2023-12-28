Блиновская подала в суд на ФНС

Суд зарегистрировал иск Елены Блиновской, в котором та просит признать недействительными требования налоговой. Блогера обвиняют в неуплате 918 млн руб., к ноябрю с учетом недоплаты по штрафам долг вырос до 1,4 млрд руб.

Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Блогер Елена Блиновская подала иск к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными поступило в суд 26 декабря, на следующий день его приняли к производству. Заседание назначили на 6 февраля 2024 года.

Подробностей иска не приводится. РБК обратился за комментарием к адвокату Блиновской и направил запрос в ФНС.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова сказала ТАСС, что истцы требуют «признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму».

Блиновская известна как автор «Марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Так она избежала уплаты налогов на 918 млн руб., считает Следственный комитет. В сентябре защита попросила снизить эту сумму почти на 200 млн руб. С учетом недоплаты по пеням и штрафам общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд руб., говорила Сальникова в конце ноября.

Блогера задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией и отправили под домашний арест, с тех пор его не раз продлевали.