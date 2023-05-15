Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом

Алексей Блиновский (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы)

Пресненский суд Москвы назначил Алексею Блиновскому — мужу блогера Елены Блиновской — запрет определенных действий по делу об уклонении от налогов. Об этом РБК сообщили в инстанции.

В частности, обвиняемому запретили общаться с участниками производства по его делу, за исключением жены и адвокатов, отправлять и получать почтовые телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом (исключение составляет общение со следователем и обращение за скорой медицинской помощью).

Блиновского обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств в особо крупном размере). Следствие считает его соучастником жены. Блиновский вину не признает.

Елена Блиновская находится под домашним арестом по обвинению в неуплате НДС и НДФЛ на 918 млн руб. в 2019–2021 годах. Ее задержали 27 апреля на российско-белорусской границе. Как считает СК, блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения, которая предполагает доход не более 150 млн руб. в год. Блиновская же получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов. Она признала вину.

Муж блогера изначально проходил по делу свидетелем. Источник ТАСС рассказывал, что Блиновская могла выводить деньги через его фирмы.

Банковские счета супругов на сотни миллионов рублей арестовали. Блиновская сообщила, что перечислила в бюджет «значительную сумму». Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что она погасила только 10 млн руб. от своей задолженности.