Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Блиновскому предъявили обвинения по тем же статьям, что и его супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По данным СК, он был соучастником схем супруги. Она задолжала государству 918 млн руб.

Алексей Блиновский (Фото: aleks_travel_guide / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мужу организатора онлайн-марафонов Елены Блиновской Алексею предъявили обвинение в соучастии в ее схемах по уклонению от уплаты налогов, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 (уклонение физлица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств в особо крупном размере).

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц», — сообщили в СК. Эти люди привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, «для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».

Источник «РИА Новости» сообщил, что Блиновский не признает свою вину.

РБК направил запрос в Московскую коллегию адвокатов «Сальникова и партнеры» и СК, а также обратился за комментарием к Алексею Блиновскому.





Саму Блиновскую задержали 27 апреля на российско-белорусской границе. Ее обвиняют в неуплате НДС и НДФЛ на сумму 918 млн руб. в 2019-2021 годах, обвинения предъявлены по тем же статьям, что и Блиновскому. Как считает следствие, блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. «Упрощенка» предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а Блиновская получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов.

Изначально ее муж проходил по делу свидетелем, источник ТАСС указывал, что Блиновская могла выводить деньги через его фирмы.

Блогер свою вину признала. 28 апреля ее отправили под домашний арест. СК планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения для ее супруга.

6 мая стало известно, что банковские счета Блиновских на сотни миллионов рублей арестованы. Глава СК Александр Бастрыкин 14 мая заявил, что коуч погасила только 10 млн руб. от своей задолженности. Защита ранее сообщила, что Блиновская перечислила в бюджет «значительную сумму».