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Дело инстаблогеров ,  
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По делу блогера Блиновской арестовали активы на ₽64 млрд

Адвокат Сальникова: по делу Блиновской арестовали активы на 64 млрд руб.
Сюжет
Дело инстаблогеров
Суд ранее арестовал десятки банковских счетов Блиновской и различное имущество. Блогера подозревают в неуплате налогов почти на 1 млрд руб.
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

По делу блогера Елены Блиновской, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, арестованы активы на 64 млрд руб., сообщила ее адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», передает корреспондент РБК.

«На счета Блиновских и компаний, которые принадлежат супругам Блиновским, наложены аресты на общую сумму 64 млрд рублей», — сказала она.

В то же время в разговоре с ТАСС Сальникова уточнила, что арест на сумму 64 млрд руб. наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Блиновской. «В сущности, этими обеспечительными мерами заблокирована деятельность не имеющих отношения к уголовному делу моей подзащитной других людей», — заявила адвокат блогера.

Блиновскую, которая известна как автор лекций по личностному росту (так называемые марафоны желаний), задержали минувшей весной при попытке пересечь границу с Белоруссией. Она проходит по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денег).

Следствие считает, что она не уплатила налоги на общую сумму 918 млн руб., используя схему дробления бизнеса ради упрощенного налогообложения. Кроме того, ее подозревают в отмывании 43 млн руб. путем покупки автомобиля.

По словам Сальниковой, налоговые органы до сих пор не предоставили документ о точном ущербе по делу. «Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет», — сказал адвокат.

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В то же время Сальникова заявила в ходе заседания общественного совета, что блогер погасила задолженность по налогам на 55 млн руб.

Блиновская находится под домашним арестом, ее мужу, который тоже проходит по делу, выбрали в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В рамках дела арестованы десятки счетов Блиновской, денежные средства на 100 млн руб. в разной валюте, ее автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл, коллекционные монеты.

По делу блогера Блиновской арестовали активы на ₽64 млрд
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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анна Гальчева Анна Гальчева
Елена Блиновская уклонение от уплаты налогов отмывание денег уголовное дело арест активов
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