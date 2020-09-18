Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Мария Певчих сообщила, что улетела в Германию на частном самолете, который перевозил Навального из Омска . По ее словам, на борту также была взятая из томского отеля бутылка, на которой позднее нашли следы «Новичка»

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».

По словам Певчих, она и еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров после первых сообщений об экстренной посадке в Омске и состоянии Навального поняли, что «что-то сильно не так» и отправились в номер отеля в Томске, где останавливался Навальный.

«Нас не то чтобы суперлегко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или еще что-то такое. Мы объяснили ситуацию — и попали туда», — рассказал Певчих. По ее словам, в номере с ними была администратор гостиницы. «Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр», — сообщила Певчих.

В Омск, по словам Певчих, она добиралась на самолете из Новосибирска, куда пришлось добраться на машине. Рейсов из Томска в Омск нет, пояснила она.