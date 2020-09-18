Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

На вопрос о том, как было перевезено взятое из номера — в багаже или ручной клади, Певчих ответила, что вещи были распределены в разных местах. «Мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки — просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценным», — пояснила Певчих, отметив, что «нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл».
Певчих рассказала, что улетела в Берлин на частном самолете вместе с Навальным и его супругой Юлией. «И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами», — добавила она.
При этом Певчих сообщила, что не понимает «хайпа вокруг этой бутылки». На бутылке нашли остаточные частицы «Новичка», но его же обнаружили в организме Навального три независимые лаборатории, подчеркнула Певчих.
Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».
О результатах исследования анализов Навального правительство ФРГ сообщило 2 сентября. По данным лаборатории, в организме политика нашли вещество из группы «Новичок». Несколько дней спустя газета Der Spiegel написала со ссылкой на источники, что следы яда нашли и на бутылке, из которой пил политик.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на сообщения о том, что бутылка была вывезена в Германию, заявил, что не может объяснить ее появление. «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», — сказал. При этом Песков отметил, что в случае отравления ядом «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».
В российском МВД 11 сентября сообщили, что пытаются определить местонахождение Певчих. Она, утверждают в ведомстве, «уклонилась от дачи объяснений» после госпитализации политика и улетела в Германию. Сама Певчих тогда заявила, что с ней не пытались связаться. Накануне, 17 сентября, директор ФБК Иван Жданов сообщил, что двух сотрудников организации «вызвали на опрос, принесли повестку в ФБК». По его словам, в ФБК приехал офицер транспортной полиции из Томска, который сообщил, что рассчитывает задать вопросы Илье Пахомову и Марии Певчих.