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Отравление Навального ,  
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Мария Певчих сообщила, что улетела в Германию на частном самолете, который перевозил Навального из Омска . По ее словам, на борту также была взятая из томского отеля бутылка, на которой позднее нашли следы «Новичка»

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».

По словам Певчих, она и еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров после первых сообщений об экстренной посадке в Омске и состоянии Навального поняли, что «что-то сильно не так» и отправились в номер отеля в Томске, где останавливался Навальный.

«Нас не то чтобы суперлегко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или еще что-то такое. Мы объяснили ситуацию — и попали туда», — рассказал Певчих. По ее словам, в номере с ними была администратор гостиницы. «Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр», — сообщила Певчих.

В Омск, по словам Певчих, она добиралась на самолете из Новосибирска, куда пришлось добраться на машине. Рейсов из Томска в Омск нет, пояснила она.

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На вопрос о том, как было перевезено взятое из номера — в багаже или ручной клади, Певчих ответила, что вещи были распределены в разных местах. «Мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки — просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценным», — пояснила Певчих, отметив, что «нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл».

Певчих рассказала, что улетела в Берлин на частном самолете вместе с Навальным и его супругой Юлией. «И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами», — добавила она.

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При этом Певчих сообщила, что не понимает «хайпа вокруг этой бутылки». На бутылке нашли остаточные частицы «Новичка», но его же обнаружили в организме Навального три независимые лаборатории, подчеркнула Певчих.

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Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

О результатах исследования анализов Навального правительство ФРГ сообщило 2 сентября. По данным лаборатории, в организме политика нашли вещество из группы «Новичок». Несколько дней спустя газета Der Spiegel написала со ссылкой на источники, что следы яда нашли и на бутылке, из которой пил политик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на сообщения о том, что бутылка была вывезена в Германию, заявил, что не может объяснить ее появление. «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено», — сказал. При этом Песков отметил, что в случае отравления ядом «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».

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В российском МВД 11 сентября сообщили, что пытаются определить местонахождение Певчих. Она, утверждают в ведомстве, «уклонилась от дачи объяснений» после госпитализации политика и улетела в Германию. Сама Певчих тогда заявила, что с ней не пытались связаться. Накануне, 17 сентября, директор ФБК Иван Жданов сообщил, что двух сотрудников организации «вызвали на опрос, принесли повестку в ФБК». По его словам, в ФБК приехал офицер транспортной полиции из Томска, который сообщил, что рассчитывает задать вопросы Илье Пахомову и Марии Певчих.

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный отравление
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