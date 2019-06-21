Депутат Гаврилов обвинил Саакашвили в попытке госпереворота в Грузии

Накануне, комментируя РБК протесты в Тбилиси, Гаврилов говорил, что конфликт с его участием был заранее подготовлен, однако не связывал его с конкретными политическими силами или деятелями. «На наш взгляд, это попытка использовать международный форум, в котором принимало участие более 23 стран, для решения своих внутриполитических вопросов, в том числе для смены власти», — сказал вчера депутат.

В Грузии депутат Гаврилов был на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. Гаврилов, который сейчас является президентом организации, открыл заседание, сев при этом в кресло спикера парламента Грузии.

Это вызвало возмущение деятелей оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основатель Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер Давид Бакрадзе). Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание, заявили они.

Гаврилова вывели из здания парламента под охраной, после чего он улетел из Грузии, а у здания парламента в Тбилиси начали массовые протесты, участники которых выдвигали различные политические требования (об изменении избирательной системы с мажоритарной на пропорциональную, проведении досрочных выборов и др.).

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и присоединиться к протестующим.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили призыв экс-главы государства и нынешнего украинского политика осудила. «Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению... И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением», — сказал она. Зурабишвили также заявила, что раскол в грузинском обществе на самом деле выгоден Москве.

Российский МИД, комментируя события в Тбилиси, заявил, что радикальная оппозиция Грузии воспользовалась визитом российской делегации в страну для организации беспорядков и пытается помешать восстановлению отношений между двумя странами.

В итоге митинг с применением водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа разогнала полиция.

Согласно последним данным грузинского Минздрава, в результате столкновений между протестующими и силовиками в Тбилиси пострадали 240 человек, 80 из них — полицейские.