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Протесты в Грузии ,  
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Депутат Гаврилов обвинил Саакашвили в попытке госпереворота в Грузии
Конфликт с участием российского депутата Сергея Гаврилова в Тбилиси был спланирован из-за рубежа при участии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает сам Гаврилов

Протесты в Тбилиси организованы из-за рубежа с целью совершить государственный переворот в Грузии, считает депутат Госдумы от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.

«Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота», — заявил Гаврилов на брифинге для журналистов.

Депутат добавил, что делается это «для захвата власти радикальными экстремистскими силами». По его словам, эти силы «во многом координируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином [Михаилом] Саакашвили».

20 июня из-за выступления Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались протесты, которые сопровождались требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Протестующие также выступали против «российской оккупации».

Накануне, комментируя РБК протесты в Тбилиси, Гаврилов говорил, что конфликт с его участием был заранее подготовлен, однако не связывал его с конкретными политическими силами или деятелями. «На наш взгляд, это попытка использовать международный форум, в котором принимало участие более 23 стран, для решения своих внутриполитических вопросов, в том числе для смены власти», — сказал вчера депутат.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

В Грузии депутат Гаврилов был на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. Гаврилов, который сейчас является президентом организации, открыл заседание, сев при этом в кресло спикера парламента Грузии.

Это вызвало возмущение деятелей оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основатель Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер Давид Бакрадзе). Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание, заявили они.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

Гаврилова вывели из здания парламента под охраной, после чего он улетел из Грузии, а у здания парламента в Тбилиси начали массовые протесты, участники которых выдвигали различные политические требования (об изменении избирательной системы с мажоритарной на пропорциональную, проведении досрочных выборов и др.).

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и присоединиться к протестующим.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили призыв экс-главы государства и нынешнего украинского политика осудила. «Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению... И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением», — сказал она. Зурабишвили также заявила, что раскол в грузинском обществе на самом деле выгоден Москве.

Политика
Президент Грузии заявила о выгоде для России от раскола Грузии

Российский МИД, комментируя события в Тбилиси, заявил, что радикальная оппозиция Грузии воспользовалась визитом российской делегации в страну для организации беспорядков и пытается помешать восстановлению отношений между двумя странами.

В итоге митинг с применением водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа разогнала полиция.

Согласно последним данным грузинского Минздрава, в результате столкновений между протестующими и силовиками в Тбилиси пострадали 240 человек, 80 из них — полицейские.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Грузия, госпереворот, Михаил Саакашвили, КПРФ
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