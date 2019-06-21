МИД России отреагировал на беспорядки в центре Тбилиси

По мнению замминистра иностранных дел, заседание Межпарламенсткой ассамблеи православия, на которое приехал депутат Госдумы, использовали, чтобы «устроить безобразия на улицах»

Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

Радикальная оппозиция Грузии воспользовалась визитом российской делегации в стране для организации беспорядков, она пытается помешать восстановлению отношений между двумя странами, заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — сказал он.

Протесты в Грузии начались вечером в четверг, 20 июня, после того, как в здании парламента прошло заседание Межпарламентской ассамблеи православия. На него приехал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент этой организации. Открывая заседание, он сел в кресло спикера парламента Грузии, и из-за этого депутаты двух грузинских оппозиционных партий покинули зал.

Участники митинга требовали отставки спикера парламента. Они попытались прорваться внутрь здания, начались столкновения с полицейскими. Власти разогнали демонстрацию с применением водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа.