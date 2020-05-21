Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID

По словам Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцины в России идут по графику, их первые результаты и доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля

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Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения. Об этом в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»). По словам главы ведомства, испытания идут по графику, сбоев в нем нет.

18 мая Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины начнутся через месяц. Ранее он предположил, что, по прогнозам российских ученых, первые препараты могут появиться ближе к последней декаде июля.

В апреле президент Владимир Путин поручил Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против COVID-19, уточнив, что это касается ускорения административных процедур и выделения необходимых дополнительных средств для производства препарата. Позднее он подчеркнул, что оформление права России на вакцину от COVID-19 нужно обеспечить заблаговременно.