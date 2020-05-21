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Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID

По словам Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцины в России идут по графику, их первые результаты и доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения. Об этом в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»). По словам главы ведомства, испытания идут по графику, сбоев в нем нет.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

18 мая Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины начнутся через месяц. Ранее он предположил, что, по прогнозам российских ученых, первые препараты могут появиться ближе к последней декаде июля.

В апреле президент Владимир Путин поручил Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против COVID-19, уточнив, что это касается ускорения административных процедур и выделения необходимых дополнительных средств для производства препарата. Позднее он подчеркнул, что оформление права России на вакцину от COVID-19 нужно обеспечить заблаговременно.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Производство вакцины может начаться в августе, предположил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что сразу обеспечить лекарством всех жителей не получится. «Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», — уточнил Гинцбург.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России разрабатывают 47 вакцин, способных защитить от COVID-19, такая работа ведется на 14 платформах. Из бюджета на эти цели, а также разработку тест-систем для диагностики заболевания, выделено 3,1 млрд руб.

США могут разработать вакцину от COVID-19 до конца текущего года или раньше, говорил президент Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что дела в этом направлении «идут очень хорошо».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, вакцина, коронавирус
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