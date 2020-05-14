Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Оформление права России на вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать в сентябре, нужно обеспечить заблаговременно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий, передает ТАСС.

«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», — отметил глава государства.

Генеральный директор научного центра Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов заявил на этом совещании, что организация завершит доклинические исследования возможных прототипов вакцины от коронавируса в июне. После этого планируется перейти на клинические испытания на 300 добровольцах. В сентябре «Вектор» рассчитывает зарегистрировать готовый препарат.

В апреле президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против COVID-19. Он уточнил, что это касается ускорения административных процедур и выделения необходимых дополнительных средств для производства препарата.