Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Чем заняться на самоизоляции: культурная онлайн-афиша Стиль, 14:03 В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции Общество, 14:02 СК провел обыски у загрузивших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка» Общество, 13:52 Как перевести деньги за границу РБК и Western Union, 13:45 Врач баскетбольного ЦСКА умер в возрасте 44 лет из-за осложнений COVID-19 Спорт, 13:36 «Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны Технологии и медиа, 13:24 Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции Общество, 13:12 Евгений Чичваркин переболел коронавирусом Общество, 13:04 Тарасова заявила о готовности подписать петицию в поддержку Юрия Семина Спорт, 13:01 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 13:00 Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России Общество, 12:48 Турция разрешила россиянам въезд для лечения Общество, 12:34 Полиция начала проверку после видео с уличными гонками в Москве Общество, 12:29 СМИ составили список игроков хоккейной сборной Канады всех времен Спорт, 12:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

Если испытания вакцины от коронавируса пройдут успешно, ее производство в России может начаться уже в августе, сообщили в московском центре — разработчике препарата. Однако сразу обеспечить всю страну лекарством не получится
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1».

«Я думаю, к концу лета. <...> В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — заявил Гинцбург.

Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей не выйдет, отметил он. «Вся страна одновременно не сможет получить. Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», — сообщил Гинцбург.

На вопрос, отстает ли Россия от других стран, в частности от Китая, в котором более 500 добровольцев уже получили вакцину, Гинцбург отметил, что создание препарата «все-таки не забег на стадионе». По его словам, одно из главных условий — это то, что вакцина должна производиться в достаточном количестве.

Лавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины
Политика
Фото: Paolo Lazzeroni / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Если даже кто-то и сделает и на месяц раньше, на два месяца раньше, но при этом он ее будет производить штучно, то есть тысяча, две тысячи, десять тысяч, даже миллион — ну это ничто. Надо производить десятки миллионов», — отметил Гинцбург.

Институт Гамалеи с осени 2019 года работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции — ближневосточного респираторного синдрома, или MERS, сообщал «Фармацевтический вестник». В апреле Минздрав включил в государственное задание для института также разработку прототипа векторной вакцины для профилактики коронавируса.

Испытания препарата на людях начнутся в институте в середине июня. Стать добровольцами в них уже предложил своим сотрудникам Сбербанк.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Трамп не исключил возможность сделать вакцину против COVID-19 бесплатной
Общество
Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Общество
Лавров предложил не кричать «держи вора» и создать вакцину от COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter