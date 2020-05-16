Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

Если испытания вакцины от коронавируса пройдут успешно, ее производство в России может начаться уже в августе, сообщили в московском центре — разработчике препарата. Однако сразу обеспечить всю страну лекарством не получится

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Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1».

«Я думаю, к концу лета. <...> В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — заявил Гинцбург.

Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей не выйдет, отметил он. «Вся страна одновременно не сможет получить. Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины», — сообщил Гинцбург.

На вопрос, отстает ли Россия от других стран, в частности от Китая, в котором более 500 добровольцев уже получили вакцину, Гинцбург отметил, что создание препарата «все-таки не забег на стадионе». По его словам, одно из главных условий — это то, что вакцина должна производиться в достаточном количестве.