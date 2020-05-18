Разработчик вакцины от COVID назвал причину низкой смертности в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Смертность от коронавируса COVID-19 в России в несколько раз ниже по сравнению с другими странами. Причиной этому является популяционный иммунитет, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, смертность от коронавируса в России в 3-4 раза меньше, чем во многих странах Европы и США. «Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — сообщил он.

Говоря о вакцине от COVID-19, разработкой которой занимается институт Гамалеи, Гинцбург сообщил, что пока Минздрав не давал разрешения на проведение испытаний на добровольцах. «Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля», отметил он.

Материал дополняется.