Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

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Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Текст выступления Мурашко опубликован на сайте Минздрава.

«В России производятся тест-системы, их сегодня более 20. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава», — заявил чиновник.

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