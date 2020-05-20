Голикова сообщила о разработке в России 47 вакцин от COVID-19

По словам вице-премьера, из федерального бюджета на разработку вакцины от COVID-19 и тест-систем для диагностики заболевания выделено 3,1 млрд руб.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российскими специалистами одновременно ведется разработка почти пятидесяти вакцин, призванных защитить от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала в среду, выступая в Совете Федерации, вице-премьер Татьяна Голикова.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14-ти платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Голикова (трансляция заседания велась в YouTube-канале Совета Федерации).

По словам вице-премьера, из федерального бюджета на разработку вакцины от COVID-19 и тест-систем для диагностики заболевания выделено 3,1 млрд руб. и к середине мая в государственный реестр были включены сведения о 24 тест-системах.

«Это тест-системы, которые осуществляют ПЦР- и ИФА-диагностику», — пояснила Голикова (ПЦР — полимеразная цепная реакция, ИФА — иммуноферментный анализ), отметив, что Россия по числу проведенных тестов является «абсолютным лидером».

Кроме того, в России, как и в других странах, ведутся работы по созданию лекарства от COVID-19. «Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей, на государственной регистрации находится еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения», — рассказала Голикова.