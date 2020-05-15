Трамп назвал возможные сроки создания в США вакцины от коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills-Pool / Getty Images)

Американский президент заявил, что США могут разработать вакцину от коронавируса до конца года или раньше. Об этом он заявил журналистам, трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Мы рассчитываем получить их (вакцину и лекарства. — РБК) до конца года, может, раньше», — обещал он. Американский лидер отметил, что «дела идут очень хорошо».

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Трампа разрабатывает план, который ускорит создание вакцины против коронавируса.

В конце апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин девять российских разработок. Из них шесть разработаны в центре «Вектор», еще две — компанией «БИОКАД», одна — петербургским НИИ вакцин и сывороток. В «Векторе» сообщили, что клинические испытания препаратов должны начаться в июне.