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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против коронавируса. Об этом он заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Соответствующее поручение он дал после выступления директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о производстве вакцины. Выслушав его доклад, Путин обратился к Мурашко и попросил его, чтобы все предложения были систематизированы и направлены ему как можно быстрее.

«Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что его поручение относится и к выделению необходимых дополнительных средств для производства вакцины.

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Минздрав 13 апреля сообщил, что в России разработали лекарство для лечения COVID-19. По словам Мурашко, специалисты за 10–12 суток проведут доклинические исследования и оценят эффективность препарата. Новосибирский центр «Вектор» также готовится к началу клинических испытаний вакцины от инфекции на 60 добровольцах.

Позднее глава министерства доложил президенту, что специалисты приступили к доклиническим испытаниям вакцин и что уже есть «обнадеживающие результаты».

Путин 16 апреля поручил кабмину упростить регистрацию лекарственных препаратов против опасных заболеваний, включая вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, вакцина, коронавирус
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