Путин поручил ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против коронавируса. Об этом он заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Соответствующее поручение он дал после выступления директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о производстве вакцины. Выслушав его доклад, Путин обратился к Мурашко и попросил его, чтобы все предложения были систематизированы и направлены ему как можно быстрее.

«Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что его поручение относится и к выделению необходимых дополнительных средств для производства вакцины.