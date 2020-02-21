Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

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Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма, сообщили РБК в пресс-службе компании.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами Европейского союза.

По словам председателя комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, уход сервиса из Крыма не окажет никакого влияния на его жителей, поскольку большинство не знало о его существовании. Для туристов, по словам Черняка, предусмотрены альтернативные способы перемещения. «Есть такое хорошее выражение «Отряд не заметил потери бойца». Урона для крымского туристического потока — ноль целых ноль десятых», — сказал Черняк. По его словам, гости полуострова смогут пользоваться группами в соцсетях по поиску попутчиков и сайтами, автобусными перевозками, также есть возможность арендовать машину, мотоцикл или велосипед. «Сейчас запускается пригородное железнодорожное сообщение», — добавил чиновник.

Однако, по словам председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на полуострове пользовалось большое количество человек. Об этом он сообщал «РИА Новости». «Эта была функция, которой пользовались крымчане, так же как сервис онлайн-заказа «Яндекс.Такси», который работал в 2014 и 2015 годах. Пусть машин было немного, но доступность была», — сказал Цуркин. Сервис заказа «Яндекс.Такси» перестал работать на территории Крыма в конце 2016 года.

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