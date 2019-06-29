Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прокомментировала проблему, с которой столкнулись пользователи сервиса (в поисковике стали недоступны билеты в Крым). В пресс-службе российского подразделения Skyscanner сообщили РБК, что специалисты выясняют причины сбоя.
«Скорее всего, причина в технических неполадках сервиса. На данный момент у нас как у пресс-службы нет информации», — заявили в Skyscanner.
В компании отметили, что сообщат о причинах произошедшего сразу после того, как они будут выяснены.
Собеседник РБК на туристическом рынке заявил, что точного ответа, почему на сервисе исчезли продажи билетов в Крым, нет. «В теории санкции не запрещают этого делать», — сказал он.