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Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым
В компании предположили, что причиной могли стать технические неполадки. Источник РБК не исключил, что причина кроется в антироссийских санкциях
Самолет российской авиакомпании выполняет внутренний рейс (Фото: Александр Кряжев / «РИА Новости»)

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прокомментировала проблему, с которой столкнулись пользователи сервиса (в поисковике стали недоступны билеты в Крым). В пресс-службе российского подразделения Skyscanner сообщили РБК, что специалисты выясняют причины сбоя.

«Скорее всего, причина в технических неполадках сервиса. На данный момент у нас как у пресс-службы нет информации», — заявили в Skyscanner.

В компании отметили, что сообщат о причинах произошедшего сразу после того, как они будут выяснены.

Собеседник РБК на туристическом рынке заявил, что точного ответа, почему на сервисе исчезли продажи билетов в Крым, нет. «В теории санкции не запрещают этого делать», — сказал он.

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При этом источник рассказал, что доля Крыма в общем объеме продаж авиабилетов на российском рынке может достигать 10–15% (зависит от сезона и сервиса). «[Крым] круглогодичный лидер бронирований, хотя в последние годы направление замедлило рост», — отметил он.

Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ». Газета писала, что из поисковой выдачи системы пропали авиабилеты в Симферополь. Один из источников на туристическом рынке заявил изданию, что, вероятно, руководство Skyscanner не принимало четкого решения отказываться от Крыма или нет, но одна из использованных мощностей сервиса в какой-либо стране могла быть заблокирована в рамках антироссийских санкций.

Дискуссии по поводу принадлежности Крымского полуострова ведутся в мире с 2014 года. По результатам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России, ряд европейских стран, а также США назвали присоединение Крыма «незаконной аннексией» и ввели экономические санкции против России. В течение пяти лет Украина заявляет о намерении вернуть Крым в состав страны, в Кремле вопрос о статусе полуострова считают закрытым.

Авторы: Елена Сухорукова, Михаил Юшков
Теги: авиабилеты, Skyscanner, Крым
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