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Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo исключили из результатов выдачи гостиницы в Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайтов.

«Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает направление или на выбранные даты нет результатов», — сообщает Kayak. Такой же результат показывает Momondo. Через сервисы нельзя забронировать жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах полуострова.

В июне авиабилеты в Крым исчезли из поисковика сервиса Skyscanner. В компании сбой объяснили техническими неполадками. По данным собеседников «Коммерсанта», сбои могут быть связаны с санкциями ЕС в отношении России.

В июле 2018 года сервис Booking.com перестал бронировать жилье в городах Крыма для отдыха. Однако гостиницу можно выбрать, если указать целью поездки работу. В базе сервиса посуточной аренды квартир Airbnb предложений в Крыму вовсе нет. Отказался работать с крымскими отелями также агрегатор RoomGuru.

Теги: Крым, Momondo
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