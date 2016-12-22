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Отели Крыма пожаловались на новые правила работы Booking.com
Бизнес, 12:53
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Отели Крыма пожаловались на новые правила работы Booking.com
Сервис бронирования отелей Booking.com изменил правила работы в Крыму. Отели пока не испытывают в связи с этим особых проблем, но жалуются на отсутствие отзывов клиентов и рейтинга гостиниц
Фото: Сергей Зимин / РБК

После того, как сайт Boooking.com поменял условия бронирования отелей в Крыму, проблем у гостиниц полуострова не возникло, но их представители посетовали на отсутствие рейтинга и отзывов.

В письме Booking.com, которое компания разослала гостиницам (есть у РБК), говорится, что все существующие оценки и комментарии гостей будут удалены. Компания отмечает, что должна соблюдать санкции ЕС в отношении Крыма и не может предлагать туристические услуги на полуострове. Несмотря на это, пользователь может забронировать отель, выбрав опцию «Я путешествую по работе». Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма полуострова назвали этот запрет «условными санкциями» и отметили, что крымские отели через Booking.com бронировали 90% россиян.

«Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе. Чтобы избежать каких-либо недоразумений в отношении рода услуг, которые мы предлагаем путешественникам в Крыму, к сожалению, мы должны деактивировать отзывы гостей для всех объектов размещения в Крыму до дальнейшего уведомления», — отмечается в сообщении Booking.com.

По словам владелицы гостиницы «Вилла Онейро» Светланы Русь, рейтинги и отзывы были важной составляющей для выбора отелей через Booking.com. «Отели получали награды по рейтингу. А сейчас его отключили. Мне еще отельер позвонил. Он сказал, что вообще не проходит бронь ни с России, ни с Украины. Про то, что нужно выбирать «бизнес-поездку», он знает. Это уже около полугода действует», — сказала РБК Русь. Она добавила, что гостиница не испытывает особых проблем от изменений в работе сервиса, потому что номера забронированы вплоть до конца сентября. Хотя Booking.com отлично подходит для поиска клиентов на одну ночь, так как сайт сервиса выдается первым в поиске, отметила она. «Теперь будет больше клиентов через туроператоры», — заключила Русь.

В отделе бронирования Soldaya Grand Hotel And Resort также пожаловались РБК на отсутствие отзывов и рейтинга. «Для нас важно мнение гостей — надо понимать, что им нравится, а что нет. В эко-отеле «Левант» сказали РБК, что рейтинги на Booking.com «действительно правдивые и ложных нет», поэтому это важный аспект для путешественников при выборе отеля. «Новые правила повлияют на спрос тех отелей, которые работают исключительно с Booking.com. У нас пока все нормально: у путешественников есть альтернативные сервисы бронирования», — сказали в отеле.

Отзывы гостей недоступны даже для внутреннего просмотра в личном кабинете гостиницы, сообщил РБК генеральный менеджер отеля «Вилла Елена» Александр Загорский. «В случае с нашим отелем Booking.com приносит около 20% от общего числа бронирований. Booking.com как структура и как сервис бронирования никоим образом не влияет на спрос на Крым. Он может повлиять только на количество бронирований и, как следствие, загрузку отелей», — сказал Загорский. Он отметил, что возможность бронирования «для отдыха» была отключена около года назад, и это «не сильно отразилось на количестве бронирований».

На самом деле об ограничении доступа к бронированию отелей в Крыму, который формально был оставлен только бизнес-путешественникам, Booking.com объявил еще 20 декабря 2016 года.

«Booking.com на добровольной основе скорректировала свой веб-сайт и процесс бронирования, чтобы убедиться, что те, кто хочет забронировать проживание в недвижимости Крыма, могут сделать это только, если они не путешествуют в целях отдыха», — ответила тогда пресс-служба Booking.com на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

С тех пор забронировать номер в гостинице в Крыму через Booking.com могут только те пользователи сервиса, которые поставят галочку в специальном поле на сайте, подтвердив, что едут в Крым по работе. При этом никакой проверки реальной цели поездки не проводится.

Авторы: Илья Немченко, Валерий Романов.
Теги: Booking.com , гостиница , Крым
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